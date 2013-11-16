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روني: سانشيز يملك كل شيء ليكون أفضل لاعب في العالم

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روني: سانشيز يملك كل شيء ليكون أفضل لاعب في العالم روني: سانشيز يملك كل شيء ليكون أفضل لاعب في العالم

روني

أشاد النجم الإنجليزي واين روني بمهاجم منتخب تشيلي ألكسيس سانشيز بعد المباراة الودية التي أقيمت الليلة الماضية وانت بفوز المُنتخب اللاتيني بهدفين نظيفين على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

واستطاع مهاجم برشلونة ألكسيس سانشيز من تفجير قنبلة كبيرة ليلة الجمعة على استاد ويمبلي ، حيث تمكن من فرض نفسه بقوة على الميدان وقيادة منتخب بلاده للفوز من خلال تسجيل هدفين ضد إنجلترا.

وتحدث واين روني إلى وسائل الإعلام حول المستوى الرفيع الذي قدمه سانشيز وقال، “ألكسيس سانشيز لاعب كبير وقدم مباراة ممتازة، أعتقد أنه لديه كل الشروط ليكون واحد من أفضل اللاعبين في العالم”.

وأضاف روني “تشيلي هو فريق كبير وقد لعب بشكل جيد، أعتقد أنه واحد من أفضل المُنتخبات التي واجهناها في السنوات الأخيرة، لقد كان مُرهقًا لنا وكان اختبارًا هائلًا بالنسبة لنا، من المؤسف أننا خسرنا”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر مُنتخب تمكّن من هزيمة إنجلترا بفارق هدفين على ملعب ويمبلي كان منتخب فرنسا في عام “1999″، في حين أن مُنتخب إنجلترا لم يُسجل أي هدف ضد تشيلي منذ عام “1953″، حيث فشل منتخب الأسود الثلاثة في التسجيل خلال أربعة لقاءات.

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