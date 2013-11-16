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بالصور ..محافظ الاسماعيلية فى جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أعمال رفع القمامة

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بالصور ..محافظ الاسماعيلية فى جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أعمال رفع القمامة بالصور ..محافظ الاسماعيلية فى جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أعمال رفع القمامة

.محافظ الاسماعيلية فى جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أعمال رفع القمامة

حرص اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية على القيام بجولة ميدانية مفاجئة اليوم بنطاق حى ثان الاسماعيلية والتى تضمنت المرور الميدانى بمنطقة المربع رقم 19 بنهاية شارع الثلاثينى وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لما يتم تنقيذه من أعمال رفع القمامة والمخلفات بالمنطقة والتى ظلت تعانى لفترات طويلة من تراكم تجمعات القمامة والرتش الى جانب افتقار المنطقة للعديد من الخدمات والمرافق الاساسية .

وخلال تفقد المحافظ للمنطقة التقى بعدد من الأهالى والمواطنيين الذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة المحافظ ونزوله للشارع على الطبيعة ليلمس معاناتهم واحتياجاتهم واستمع الى مطالبهم وشكواهم والتى كان فى مقدمتها افتقار هذه المنطقة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق .

وأكد المحافظ للمواطنيين ان هناك تنسيق وتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وهيئة قناة السويس من أجل سرعة حل جميع المشكلات الخاصة بهذا الشأن وأنه من المنظر البدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى للمنطقة خلال الأيام القليلة القادمة وتوصيل مياه الشرب النقية.

وأشار الى أنه تم ادراج المنطقة ضمن خطة رصف الطرق لهذا العام وتم طرح وترسية العملية على احدى شركات المقاولات ومن المنتظر البدء فى التنفيذ خلال هذا الأسبوع وأكد على ضرورة تضافر كافة الجهود وتعظيم حجم المشاركة الشعبية مع الأجهزة التنفيذية فى أعمال النظافة العامة وأصدر تعليمات الى جميع رؤساء الوحدات المحلية ومراكز ومدن المحافظة بضرورة تدعيم حى ثان الاسماعيلية بالأجهزة والمعدات اللازمة لمنظومة النظافة من أجل الاسراع فى الانتهاء من رفع كافة تجمعات القمامة والرتش من نطاق الحى بالكامل مع الأخذ فى الاعتبار تفعيل قانون الغرامات والعقوبات على مخالفات النظافة العامة .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد شيحة رئيس حى ثان الاسماعيلية .

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