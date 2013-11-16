صراع الميليشيات المسلحة عدو ليبيا الأول في مواجهة بناء الدولة

إعداد :محمد الجرجاوى

فى الوقت التى حصلت فيه ليبيا على المركز التاسع كأفضل بلد عربى يمكن أن تعيش فيه المرأة من بين 22 دولة،فى استطلاع أجرته مؤسسة “تومسون رويترز” ،وذلك باعتبار أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) يضم 33 امرأة من أصل 200 عضو وهي نسبة محترمة قياسا بدول عربية أخرى.

هاجم مسلحون من مليشيات مختلفة في العاصمة الليبية طرابلس مقرات مليشيا مصراتة في حي “غرغور” جنوب العاصمة، وأسفر ذلك عن مقتل 40 شخصا وإصابة 400 آخرين،حسبما أعلنت وزارة الصحة الليبية.

وسارعت المليشيا المسلحة في مصراتة إلى “نجدة” الكتائب التابعة لها في منطقة غرغور،ليكشف ذلك مدى الدور المتعاظم لمدينة مصراتة ومقاتليها في ليبيا ما بعد القذافي.

وتمتلك ميليشيات “مصراتة” مخزونات هائلة من الدبابات والصواريخ والأسلحة الصغيرة في مدينة مصراتة وهي ترسانة تمثل اختبارا لمدى قدرة الحكام الجدد في البلاد على ترسيخ سلطاتهم،إذ تمتلك 700 ألف عنصر في مواجهة الحكومة،معلنة إنها ستسلم الأسلحة بمجرد تأسيس جيش وطني.

يذكر أن مواجهات شديدة وقعت قبل أسبوعين بمنطقتي سوق الجمعة وغرغور على خلفية وفاة آمر كتيبة نسور مصراتة متأثرا بجراحه في اشتباكات سابقة، ثم تدخلت المجالس المحلية ومجالس الحكماء لتطويق الأزمة، إلا أنه لم يقع تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) القاضي بإخلاء العاصمة طرابلس من التشكيلات المسلحة.

وحول أراء الخبراء حول زيادة العنف فى بشكل مبالغ قال رمضان بلعمري الصحفي المختص في الشؤون المغاربية، :”إن ما يجري في ليبيا الآن هو معركة كسرعظم بين الحكومة والميليشيات بغية فرض السيطرة على العاصمة”.

وأضاف بلعمري أن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أطلق تحذيرا قبل أيام لاستعادة هيبة الدولة أمام دعوات لفصل إقليم برقة الفيدرالي، وهذا ما يفسر شروعه في حملة لتنظيف العاصمة من المليشيات، قبل التوجه في مستوى لاحق لفرض السيطرة على البلاد كلها، لكن لا يبدو أن المهمة سهلة لزيدان.

وأوضح بلعمرى أن الصراع التاريخي بين طرابلس ومصراتة، ازداد عمقا بعد سقوط نظام القذافي على أيدي مقاتلين أقوياء من منطقتي مصراتة والزنتان، وهذا الأمر أعطى لمقاتلي المدينتين سطوة لا حدود لها في عاصمة ليبيا اليوم.

فى حين قال جيف بورتر خبير بشؤون شمال إفريقيا :”إن كل الميليشيات تملك كميات كبيرة من الأسلحة والحكومة ليس أمامها من سبيل سوى حثها ودفعها إلى تسليم سلاحها”.

وأشار بورتر إلى أنه يوجد في مصراتة ست كتائب تضم أكثر من 200 وحدة وتمتلك أغلب الكتائب عددا من مخازن السلاح في مواقع مختلفة.

وتمتلك كتائب مصراته 38 دبابة وتسعة مدافع آلية و16 مدفعا ميدانيا و536 من صواريخ جراد روسية الصنع و13 قاذفة صواريخ جراد محمولة على شاحنات و2480 قذيفة مورتر و202 قذيفة مدفعية.

ومن بين الأسلحة الأخرى 21 منصة صواريخ تم نزعها من طائرات هلكيوبتر ونحو 10 صناديق من رؤوس حربية فرنسية الصنع لصواريخ مضادة للدبابات تطلق من طائرات هليكوبتر.

بالإضافة إلى وجود 18 حاوية شحن،قد أعلن أحد القادة المحليون إنها تحتوي على ذخيرة ولم يتسن فحص ما بداخلها.

وتوجد مدفعية ثقيلة في موقع كان قاعدة إمداد لشركة (بترو كندا) النفطية، وخزنت وحدة أخرى الذخيرة في مخزن سابق لشركة “بيبسي” للمشروبات الغازية، في حين احتفظت كتيبة بعشرات الدبابات قرب منزل قائدها على الشاطئ، لكن أهمية هذا المخزون الهائل للسلاح في مصراتة تكمن في الثقل الذي تمنحه للمدينة التي تتسم بالهدوء بصورة كبيرة حتى الآن خلال التنافس على السلطة والنفوذ في ليبيا الجديدة.

وطالب رئيس الحكومة الليبية علي زيدان جميع الميليشيات المسلحة مغادرة طرابلس دون استثناء ، مؤكدا أن أخطر شيء هو وجود السلاح خارج أيدي الجيش والشرطة مهما كانت المسببات ، إذ تعتبر الاشتباكات التي وقعت هي الأسوأ في العاصمة منذ شهور،مشددا على كافة الكتائب المسلحة من أي مدينة أن تخرج من طرابلس ولا توجد استثناءات لأي كتيبة.

وأوضح رئيس الوزراء الليبي أن مجيء السلطة الجديدة في ليبيا تميز بغياب الجيش والشرطة، واليوم تقف الكتائب المسلحة في وجه محاولة بناء هذين الجهازين

> ودعا زيدان العقلاء إلى منع دخول قوات من خارج طرابلس إلى العاصمة،لأن ذلك سيؤدي إلى “مذبحة”،على حد قوله.