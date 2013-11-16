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غدًا.. بدء أعمال مجلس وزراء الخارجية بالقمة العربية الأفريقية

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غدًا.. بدء أعمال مجلس وزراء الخارجية بالقمة العربية الأفريقية غدًا.. بدء أعمال مجلس وزراء الخارجية بالقمة العربية الأفريقية

يبدأ المجلس المشترك لوزراء الخارجية فى القمة العربية الأفريقية الثالثة أعماله، غدًا الأحد، للتمهيد للقمة التى تستضيفها الكويت يومى 19 و20 نوفمبر الحالى •

يتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس، كلمة ترحيبية لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تليها كلمة لوزير الشئون الخارجية لدولة ليبيا، محمد عبد العزيز، بصفه ليبيا رئيسة القمة العربية الأفريقية الثانية، ثم كلمة لوزير الشئون الخارجية للجابون إيمانويل إيسوزى، بصفة الجابون الرئيسة المشاركة للقمة العربية الأفريقية الثانية، ثم كلمة للشيخ صباح الخالد بصفة الكويت رئيسة القمة العربية الأفريقية الثالثة.

كما تتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة لوزير الشئون الخارجية والتعاون بموريتانيا ونائب رئيس المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى، أحمد ولد تكدى، تليها كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، ثم كلمة لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى إنكوسازانا زوما •

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