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" حركة راقب .... شارك .... افضح " بالفيوم تفشل في حل مشكلة التوكتوك الفيومي

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" حركة راقب .... شارك .... افضح " بالفيوم تفشل في حل مشكلة التوكتوك الفيومي " حركة راقب .... شارك .... افضح " بالفيوم تفشل في حل مشكلة التوكتوك الفيومي

أعرب الناشط الميداني حسن الشربين عضو جمعية حقوقنا لحقوق الانسان والتنمية بالفيوم عن خيبة امله واستياؤه الشديد لما حدث اليوم بشأن تجاهل المسئولين واصحاب التوكتوك والسائقين للدعوة التي سبق وأن تقدت بها حركة راقب شارك افضح بشأن اعادة توفيق اوضاع الدراجة ذات الثلاث عجلات المعروفة بأسم التوكتوك ، واضاف الشربيني أن عدم تلبية الدعوة أوقع حركة راقب شارك في مأذق وحرج مع المواطنين والمنتمين لها ، حيث كشف عن عدم قدرة الحركة علي تنظيم اية لقاءات حالية أو وضع حلولا لمشاكل هي في الاصل متواضعة وبسيطة سهلة الحل ، وازاح عضو جمعية حقوقنا الستار عن عدم تقدير التنفيذيين لمؤسس الحركة بعدم الحضور أو الاعتذار علي الاقل هاتفيا ، جدير بالذكر ان الحركة المذكورة كانت قد ملئت الدنيا ضجيجا عن انجازها وانفرادها دون غيرها بقرب حل المشكلة وحلها لأزمة التوكتوك في مركز سنورس والفيوم كلها وهو مالم يحدث علي ارض الواقع .

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