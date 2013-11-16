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Emma Thompson: تعرضت للتحرش وأنا طفلة

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Emma Thompson: تعرضت للتحرش وأنا طفلة Emma Thompson: تعرضت للتحرش وأنا طفلة

صرحت الممثلة Emma Thompson أنها تعرضت للتحرش الجنسيّ في حفلة عيد ميلادها الثامن.
وقالت Thompson إنها في حفلة عيد ميلادها، عند بلوغها الثمانية أعوام، استدعى أهلها ساحراً ليقدّم عرضاً خلال الحفلة، وكان رجلاً عجوزاً، شعره أبيض، فاصطحب Thompson إلى خلف المنزل، وقال لها: "هل تريدين الحلوى، فقالت له بالتأكيد". وبعد أن أعطاها طلب منها أن تعطيه قبلة. وعندما دنت حتى تقبّله قبّلها بشكل غريب، وتصرف تصرفاً جعلها تخفي الموضوع وتشعر بالذنب، حسب ما ذكر موقع "The Mirror".
وقالت Thompson: "الأطفال دائماً ما يشعرون أنّهم هم المذنبون".
وأضافت Thompson البالغة من العمر 54 عاماً أنها تدرك مدى خطورة التحرش؛ لذلك هي تكتب مدوّنات خاصّة لابنتها التي تبلغ من العمر13 عاماً لتحميها من هكذا تصرّفات، خصوصاً في ظلّ وجود وسائل تواصل اجتماعية منفتحة وهواتف ذكية تسمح للمراهقين أن يشاهدوا كلّ شيء.

 

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