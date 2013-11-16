شادية ترفض الظهور مجدداً

مجدداً، رفضت النجمة المعتزلة شادية الظهور لتكريمها في حفلة عيد الفن، المزمع إقامته في شهر مارس/آذار المقبل، حيث أشارت مصادر مقرّبة من القائمين على هذا الحفل إلى أنّهم تحدّثوا معها بشأن ظهورها لاستلام جائزة تكريمها، إلا أنها اعتذرت، موضحة أنّها لن تظهر من جديد على الإطلاق، وهو قرار لا رجعة فيه. وقد حاول عدد من الشخصيات إرسال أكثر من شخص من أصدقائها المقرّبين لإقناعها بحضور الحفل، إلا أنها رفضت العدول عن قرارها.

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