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كيف يمكن علاج قطع شحمة الأذن؟

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كيف يمكن علاج قطع شحمة الأذن؟ كيف يمكن علاج قطع شحمة الأذن؟

بعض الحوادث التى يتم التعرض لها تترك أثرا واضحا، خاصة إذا حدثت لمناطق معينة من الجسم، ومن تلك الحوادث ما تعرضت له سيدة، وأرسلته لنا فى استشارة تقول:

أعانى من وجود قطع كامل فى شحمة الأذن، من المنتصف أسفل الحلق، وإلى نهاية الشحمة، مما جعلها تبدو مشقوقة إلى نصفين، وقد حدثت تلك المشكلة بعد تعرضى لحادثة تم فيها جذب الحلق إلى الأسفل.. هل يمكننى أن أستعيد شكل الشحمة الطبيعى؟ وكيف يمكن أن يتم ذلك؟

تجيب الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس، قائلة، إن طريقة علاج تلك الحالة يتوقف على حالة الجرح، وهل هو قديم أم حديث، ففى حالة كونه جرحا حديثا لم يلتئم بعد يمكن علاجه بسهولة، بمجرد ضم الجانبين معا، إلى أن يتم التئام الجرح بشكل كامل.

وأشارت "هديل" إلى أنه فى حالة كونه قطعا قديما، أو تم التئامه بالفعل فيكون العلاج من خلال التدخل الجراحى، وذلك يكون بقطع سطحى للجلد فى كلا الجانبين، ثم ضمهما معا إلى أن يلتئم الجرحان.

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