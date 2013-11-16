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دراسة : جراحات البدانة قد تؤخر الشيخوخة

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دراسة : جراحات البدانة قد تؤخر الشيخوخة دراسة : جراحات البدانة قد تؤخر الشيخوخة

وراء جراحات التنحيف وتقليل محيط الخصر، بين مرضى البدانة المفرطة، فائدة كبيرة تعمل على عكس خطى الشيخوخة والتقدم فى العمر، بين الكثير من البدناء وإعادة الزمن إلى الوراء.

وأوضح الباحثون أن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون لها تأثير إيجابى غير متوقع من فقدان الوزن والتخلص من البدانة خاصة بين المرضى الذين يعانون مشكلات ارتفاع مستوى الكوليسترول فى الدم والالتهابات وذلك بسبب تراجع حجم المعدة .

وأشار الباحثون إلى أنه فى العام الذى أعقب خضوع المرضى لجراحات البدانة يلاحظ تحسن ملموس فى الحالة الصحية والمزاجية لهؤلاء المرضى بالإضافة إلى تأخر علامات الشيخوخة والتقدم فى العمر.

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