"ريتز كارلتون" لتجربة تسوّق فريدة

في كلّ بقعة يتواجد فيها "ريتز كارلتون"The Ritz - Carlton ، ثمة تجربة يعيشها النزيل تتجاوز الإقامة الفخمة في فندق عالمي ينتمي إلى فئة النجوم الخمس، بل تتعدّاها إلى خدمات فريدة من نوعها تنتج ذكريات لديه، تدوم طويلاً بعد مغادرته..."سيدتي نت" في زيارة خاصّة إلى "ريتز كارلتون" للتعرّف إلى زاوية تايسون سنتر" وخدمة التسوّق الفريدة...

من المعلوم أن المرأة ليست سهلة الإرضاء في مجال التسوّق! ولكن مهمّة "بواب الشوبينغ" في خلال إقامتها ستغيّر هذا المفهوم، بعد مدّها بالمعلومات الهادفة وإرشادها إلى أفضل العروض والخصومات الخاصّة، إذ يتصل هذا الفرع من "ريتز كارلتون" بـ "زاوية تايسون سنتر"، حيث مجموعة "البوتيكات" لا نظير لها، ما يحقّق خيارات لكل الطلبات.

وتستهلّ هذه الخدمة حين تطلب الضيفة حزمة التسوّق، فينظّم لها "البواب" جدولاً يوافق مواعيد إقامتها، يتمّ تصميمه بالتزامن مع إدارات "البوتيكات". وتخرق هذا الجدول استراحات الغداء وشاي بعد الظهر، ما يسمح بفهم أكثر لاحتياجاتها.

ويمكن للضيفة، في هذا الإطار، تجربة الملابس في جناحها الخاص، كما يمكن تأمين خدمة الخياطة وأخذ المقاسات إلى جناحها.

ولعل ما يجعل هذه التجربة مميّزة صفات "بواب الشوبينغ" الذي يلبّى احتياجات المرأة في مجال التسوّق، بعد جلسة تشاور وإيّاها حول فنجان من الشاي، لفهم ذوقها وأسلوبها.فهو شريك للبوتيكات، ما يجعله قادراً على إطلاع الضيوف على الحسومات

المقبلة والنشاطات والعروض الرئيسة، فضلاً عن إمكانيّة التسجيل من أجل روزنامة المناسبات الخاصة والمشاركة في عروض الأزياء المحلية.

متى تزورين«زاوية تايسون سنوسم أعياد نهاية السنة.

إنتاج ذكريات تدوم طويلاً...

هي خدمة خاصّة تختلف من ضيف إلى آخر، لتتفق واحتياجاته. فعلاقة "ريتز كارلتون" The Ritz - Carlton بتجّار التجزئة تسمح تحقيق تجربة تسوّق فريدة من نوعها للنزيل/ة، من خارج مواعيد عمل المراكز التجارية، وداخل جناحه الخاصّ.ويعلم تجار التجزئة كيف يهتمون بالتفاصيل الصغيرة التي يحرص على حضورها هواة "الشوبينغ"، وكيف يلبّون حاجاتهم ويدعون ذكرى ممتعة لا تنسى عن هذه التجربة.

قومي بتحميل تطبيق Blippar على هاتفك الذكي، وضعيه في مواجهة الصورة الرئيسة لتجربة تفاعلية هي الأولى من نوعها في مطبوعة عربية.

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