الزمالك يوافق على احتراف جابر ومحمد إبراهيم

وافق مجلس إدارة الزمالك برئاسة كمال درويش والجهاز الفني بقيادة حلمي طولان على منح فرصة الاحتراف الأوروبي للثنائي الشاب عمر جابر ومحمد إبراهيم لاعبا الفريق الأول.

وكان الزمالك قد وصله عرضا من مالاجا يطلب فيه ضم صانع ألعاب الفريق محمد إبراهيم على سبيل الإعارة قبل أن يرفض مجلس الإدارة السابق.

وأعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي أن مجلس الإدارة والجهاز الفني خلال اجتماع أيمن يونس عضو مجلس الإدارة مع حلمي طولان يوم السبت، أكد الأخير أنه لا يمانع في رحيل اللاعبين حال التوصل إلى اتفاق مالي مناسب سواء للنادي أو اللاعبين.

وأشار الزمالك إلى أن الموافقة على رحيل الثنائي يمثل أيضا رغبة من قبل الإدارة.

وينتظر أن تأخذ المفاوضات الصبغة الرسمية مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.