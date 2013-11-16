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ضعف السمع المبكر ينتج عن تجاهل علاج بعض الأمراض فى الصغر

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ضعف السمع المبكر ينتج عن تجاهل علاج بعض الأمراض فى الصغر ضعف السمع المبكر ينتج عن تجاهل علاج بعض الأمراض فى الصغر

ضعف السمع عند كبار السن، يحدث نتيجة لحدوث خلل فى الأجهزة الطرفية للجسم، وعندما يتقدم الشخص فى العمر يزداد ضعف السمع نظرا لشيخوخة الأنسجة.

قال الدكتور مصطفى عبد الحليم استشارى الأنف والأذن والحنجرة جامعة القاهرة، إن كبار السن يصابون بضعف فى السمع نتيجة لحدوث شيخوخة لخلايا الأنسجة، وأن الأشخاص عندما يكبرون فى السن يحدث نوع من أنواع تصلب الشرايين، ويحدث ضيق فى الشرايين التى تأخذ الدم للأجهزة الطرفية، ومن "ضمنها الأذن".

وأضاف عبد الحليم، أن بعض الأشخاص يحدث عندهم ضعف فى السمع متأخرا عن غيرهم، وذلك نتيجة لتأخر حدوث الشيخوخة، لافتا إلى أن من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة المبكرة لضعف السمع عند البعض، أن أثناء فترة الصغر يصاب الشخص ببعض الأمراض التى يتم تجاهلها فى الصغر مثل التهاب الأذن الوسطى، ويتم تراكم الأمراض غير المكتملة العلاج على المدى البعيد، تتسبب فى ضعف السمع مبكرا عند بعض الأشخاص عن غيرهم.

وأشار عبد الحليم إلى أن كبار السن يحدث عندهم ضعف فى السمع نتيجة لفقدان الخلايا الشعرية فى الأذن، وحدوث ضمور فى خلايا السمع وضعف القدرة على تمييز الأصوات، نتيجة لشيخوخة خلايا الأنسجة.

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مصر 365