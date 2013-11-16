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Kim Kardashian بدون مكياج وتعب الأمومة واضح

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Kim Kardashian بدون مكياج وتعب الأمومة واضح Kim Kardashian بدون مكياج وتعب الأمومة واضح

السبت 16-11-2013 16:18

بيروت – هدى زين

يبدو أن طفلة Kim Kardashian البالغة من العمر 5 أشهر تحرم أمها النوم، وفق ما تظهره عدسات الباباراتزي، الذين التقطوا صوراً للنجمة في "بيفرلي هيلز"، وهي من دون مكياج، والسواد تحت عينيها.
وكانت Kim البالغة من العمر 33 عاماً تتناول طعام الغداء مع صديقتها Brittny Gastineau في "بيفرلي هيلز"، وقد ظهرت على وجهها، وتحت عينيها بقع سوداء، توحي بأنّها تُعاني قلة النوم والتعب. والأرجح أنّ سبب ذلك هو الطفلة الجميلة North ، حسب ما ذكر موقع "dailymail".
كذلك، بدت ملابس نجمة تلفزيون الواقع على غير العادة، ودون مستوى الأناقة التي عوّدتنا عليه في الأوقات الأخرى.
وبعد الغداء، توجّهت Kim التي سرعان ما استعادت رشاقتها بعد الولادة،  و Brittny لشراء بعض مستحضرات العناية بالشعر.
يُذكر أنّ Kim Kardashian بدأت تخطط مع شريكها Kanye West الذي طلب يدها منذ فترة وجيزة، لأنجاب طفل آخر، بعد الزواج المتوقّع في صيف 2014، إذ إن Kim لا تحبّ أن يكون هناك فرق كبير بين أعمار الأولاد، فيما يحبّ Kanye العائلة الكبيرة.

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