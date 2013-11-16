بالفيديو: المشاهد الأولى لفيلم النبي نوح "Noah"

عرضت شركة " Paramount" المشاهد اﻷولى من فيلمها الجديد "Noah" أو النبي نوح، للمُخرج Darren Aronofsky، بعد يوم واحد من عرض برنامج Entertainment Tonight "للبوستر" اﻷول للفيلم.

ويقوم ببطولة الفيلم النجم Russell Crowe، الذي يجسّد شخصية النبي نوح، محور هذا الفيلم، الذي يروي قصة نبي الله نوح وبنائه للسفينة بوحيٍ من الله ليُنقذ البشرية من الغرق في الطوفان العظيم.

ويشارك Russell Crowe في بطولة الفيلم الممثلة Jennifer Connelly في دور زوجته، وLogan Lerman، و Douglas Booth في دور ابني نوح، إضافة إلى النجم الكبير Anthony Hopkins والممثلة Emma Watson.

يُذكر أنّ الفيلم كان قد أثار جدلاً كبيراً خلال الإعداد له، حيث إنّ شركة "Paramount" المُنتجة للفيلم كانت قد طلبت من Aronofsky مؤخراً إجراء عدة تعديلات، بعدما عقدت 3 عروض، اختبرت عبرها ردود فعل الجمهور؛ ويبدو أنّ ردود الفعل أثارت قلق الشركة، ما دعاها لاقتراح التعديلات، وهو ما رفضه Aronofsky.

ومن المتوقع أن يغزو الفيلم سينمات العالم خلال شهر آذار/مارس من العام المقبل 2014.

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