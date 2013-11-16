ليبيا تعلن الحداد بعد مقتل أكثر من40 في مواجهات طرابلس الجمعة

أعلن وزير العدل الليبي صلاح المرغني، السبت، حالة الحداد في ليبيا 3 أيام، بعد مقتل العشرات في اشتباكات بالعاصمة «طرابلس».وأكدت الحكومة الليبية ارتفاع عدد قتلى المواجهات المسلحة، التي وقعت الجمعة، والتي أعقبت إطلاق أفراد تابعين لميليشيات مسلحة، النار على تظاهرة سلمية، إلى أكثر من 40 قتيلا و400 جريح، حسبما أعلنت الحكومة الليبية في بيان، السبت.وأعلنت الحكومة في بيانها الذي تلاه وزير العدل حصيلة جديدة للأحداث الدامية «أكثر من 40 قتيلا وأكثر من 400 جريح»، موضحا أن الحصيلة يمكن أن ترتفع مجددا.إعلان - Ads إعلان - Ads
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