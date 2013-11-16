إصابة 25 شخصًا في الجزائر اثناء بيع تذاكر المبارة المؤهلة لمونديال البرازيل

أصيب 23 شخصا وشرطيان بجراح نتيجة تدافع المشجعين والامن أثناء عملية بيع التذاكر التى بدأت صباح اليوم السبت تحسبا للمباراة الفاصلة التي ستجمع المنتخب الوطنى الجزائرى ونظيره من بوركينا فاسو فى اطار تصفيات كأس العالم 2014 المقررة يوم الثلاثاء القادم بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وقد نشبت مشادات عند شبابيك بيع التذاكر ـ التى نفدت بعد مرور ساعتين ـ بسبب العدد الهائل للمشجعين من جهة وسوء التنظيم من جهة اخرى .

وقد توافد آلاف المشجعين عند شبابيك ملعب مصطفى تشاكر لشراء التذاكر .. وعمت الفوضى حيث وقعت مشادات وعمليات رشق بالحجارة.. مما خلف إصابات عديدة بعضها خطير .

وقد قرر مدير ملعب مصطفى تشاكر غلق الشبابيك بعد الاحداث التى لم تكن متوقعة من طرف المسؤولين مما ادى الى غضب شديد وسط الجمهور الذي لم يتمكن من اقتناء التذاكر.

أ ش أ