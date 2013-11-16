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تجديد حبس “عصام سلطان” بتهمة التحريض على قتل المواطنين برابعة

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تجديد حبس “عصام سلطان” بتهمة التحريض على قتل المواطنين برابعة تجديد حبس “عصام سلطان” بتهمة التحريض على قتل المواطنين برابعة

عصام سلطان

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب، تجديد حبس عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط 45 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثالثة لاتهامه بالتحريض على قتل وتعذيب المواطنين بميدان رابعة العدوية.

وكشفت تحقيقات نيابة أول مدينة نصر مع نائب رئيس حزب الوسط، أنه رفض الإجابة عن الأسئلة والاتهامات التي وجهت إليه، واكتفى بقوله إنه لا يعلم شيئا عن هذه التهم.

وطلب من رئيس النيابة سرعة إنهاء التحقيق حتى يستطيع أن يقرأ القرآن قبل نومه، كما لم يبد نائب رئيس حزب الوسط والمتهم بالتحريض على قتل المواطنين في “رابعة” أي اهتمام بالتحقيقات.

ووجهت النيابة إلى سلطان تهم التحريض والشروع في القتل، وحرق منشأة حكومية، واحتجاز مواطنين بدون وجه حق وتعذيبهم في اعتصام رابعة العدوية.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على المهندس أبو العلا ماضي – رئيس حزب الوسط – ونائبه عصام سلطان بمنطقة المقطم، بعد صدور قرارات من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما على خلفية اتهامهما بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين وإهانة القضاء.

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