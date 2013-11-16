رسميا .. كمال درويش يترأس لجنة الأندية

فاز كمال درويش رئيس نادي الزمالك بمنصب رئيس لجنة الأندية على حساب منافسه محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة.

وجاءت نتيجة التصويت فى اجتماع اللجنة يوم السبت بواقع ست أصوات لدرويش مقابل أربعة لعبد السلام.

جدير بالذكر أن الأهلي غاب عن التصويت الذي تم بمقر اتحاد الكرة بعد إعلان إدارته الانسحاب من لجنة الأندية.

من جهته، أعرب درويش عن سعادته بثقة أعضاء لجنة الجمعية بمنحه الثقة وإعلانه رئيسا للجنة للموسم الجديد، في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي.

أشار درويش إلى أن المنافسة بينه وبين عبد السلام على رئاسة اللجنة كانت منافسة شريفة في كل الأحوال، مشددا على أنه سيسعى للاجتماع بأعضاء اللجنة في أسرع وقت ممكن لبحث كيفية إعادة الأهلي مرة أخرى بعد الأنباء التي ترددت عن انسحاب النادي من عضوية اللجنة.

أوضح درويش إلى أن اللجنة ستعمل في إطار المجموعة بهدف الحفاظ على حقوق الأندية والعمل على تحقيق مصالحها في الفترة المقبلة.