أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ناجح إبراهيم: مصر تعود لريادتها على المستوى العربى والإسلامى

Google+ Print
ناجح إبراهيم: مصر تعود لريادتها على المستوى العربى والإسلامى ناجح إبراهيم: مصر تعود لريادتها على المستوى العربى والإسلامى

أكد الشيخ ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامى والقيادى السابق بالجماعة الإسلامية أن الآن فى طريقها للانفتاح ليس على أمريكا والقوى الغربية الكبرى، فحسب وإنما الانفتاح على روسيا والصين والهند، وعدد من الدول الإسلامية الإفريقية وهو ما يعد تطويرا لمسه الجميع، فى السياسة الخارجية المصرية عقب ثورة ٣٠ يونيو.

وصرح الشيخ ناجح عقب استقبال وزير الخارجية نبيل فهمى له اليوم السبت بأن هذا الانفتاح يجعل السياسة الخارجية المصرية مستقلة، وقرارها ينبع من السيادة الوطنية الخالصة، وأوضح أن لقاءه مع الوزير فهمى يأتى فى إطار استطلاع رأى عدد من المفكرين والباحثين والدارسين للسياسة الخارجية المصرية.

وأضاف أن مصر الآن تأخد دورها العربى والإسلامى والإقليمى مرة أخرى، لتصبح رائدة، وهذا يرجع إلى التنوع الذى حدث فى سياستها الخارجية عقب ثورة ٣٠ يونيو.

وقال إن الوزير فهمى أحدث توازنا وتطويرا وتجديدا فى السياسة الخارجية المصرية عقب ثورة ٣٠يونيو، خاصة أنها أصيبت بالركود خلال الـ٣٠ عاما الماضية، مشيرا إلى أن هذا التطوير والتجديد جعل ثلاثة وزراء دوليين يحضرون لمصر فى أسبوع واحد.

وأضاف أن السياسة الخارجية أحدثت تنوعا وتوازنا فى علاقتها مع دول العالم لتصبح غير أسيرة لمنظومة دولية واحدة دون الآخرين.

وأكد أنه عرض على الوزير فهمى ضرورة التوجه للدول الإسلامية فى أفريقيا، وآسيا والاهتمام بمسلمى الهند البالغ عددهم أكثر من مليون مسلم، مضيفا أن مصر هى منظومة إسلامية أفريقية عربية والمنظومة الإسلامية غابت طوال الـ٣٠ عاما الماضية.

وأكد أنه عرض على الوزير ضرورة أن يكون للأزهر الشريف دور قوى خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع الخارجية المصرية، لتصحيح صورة الإسلام فى الخارج، والتواصل بين المسلمين فى كل دول العالم، وإظهار الصورة الصحيحة للإسلام.

ووصف الأزهر بأنه أكبر قوة ناعمة فى مصر، معربا عن أمله فى أن يستفاد منه مع مسلمى العالم البالغ عددهم أكثر من مليار مسلم.. وتابع أن مصر تستطيع أن تصبح رائدة للمسلمين ويكونوا هم امتدادا لها، كما يمكن أن يفيد ذلك مصر اقتصادية وسياسية ويغطيها زخم دولية وقوى فاعلة فى العالم كله.

وشدد على ضرورة أن يشيع الأزهر الإسلام الوسطى، الذى لا يعرف التشدد أو العنف أو التكفير والذى يميل إلى الوسطية والتسامح والعفو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه