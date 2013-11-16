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وزير الزراعة يلتقى رؤساء القطاعات والمديريات لبحث الخطة المستقبلية

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وزير الزراعة يلتقى رؤساء القطاعات والمديريات لبحث الخطة المستقبلية وزير الزراعة يلتقى رؤساء القطاعات والمديريات لبحث الخطة المستقبلية

يلتقى الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت، برؤساء القطاعات ومسئولى الملفات وقيادات "الوزارة" والإدارات المركزية ومدراء الزراعة بمختلف المحافظات لبحث ومتابعة آليات العمل التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، ومراجعة جميع تكليفاته لهم وما تحقق منها، ووضع خطة مستقبلية للنهوض بالتنمية الزراعية، وخاصة فى محاصيل الحبوب ومناقشته كافة الأمور المتعلقة بالقطاع والمرتبطة بالمزارع، والرؤية المستقبلية لرفع كفاءة قطاع الخدمات لتلبية احتياجات ورعاية المزارع، خصوصا أصحاب الحيازات الصغيرة.

وقال وزير الزراعة، فى تصريحات "اليوم السابع"، إنه على متابعة دائمة مع وكلاء وزارة الزراعة بالمحافظات ورؤساء القطاعات، لبحث آليات العمل المستقبلية، وكيفية الوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية للمحاصيل الزراعية والأنظمة المتبعة فى تداول وتوزيع الأسمدة الآزوتية وطريقة وصولها للمزارعين، مؤكدا أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى التغلب على الأزمات التى تواجه الفلاح فى توفير مستلزمات الإنتاج، خصوصا الأسمدة وبالسعر المدعم من .

وأضاف أبو حديد، أن العمل خلال المرحلة القادمة يتطلب ضرورة العمل تحت مظلة واحدة ومن خلال منظومة عمل تساهم فى رعاية الفلاح الصغير، وتنعكس بالإيجاب على زيادة معدلات الإنتاج، والنهوض بالدخل القومى لتحسين صورة الاقتصاد المصرى.

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مصر 365

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