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غدا.. النيابة تستمع لمنسق "السيسى رئيسا" فى بلاغه ضد باسم يوسف

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غدا.. النيابة تستمع لمنسق "السيسى رئيسا" فى بلاغه ضد باسم يوسف غدا.. النيابة تستمع لمنسق "السيسى رئيسا" فى بلاغه ضد باسم يوسف

تستمع نيابة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى، صباح غدا الأحد، لأقوال عيسى سدود المطعنى المنسق العام لحملة السيسى رئيسا، فى بلاغه رقم 14759 عرائض مكتب النائب العام، والذى تقدم به قبل أيام ضد الإعلامى الساخر باسم يوسف مقدم برنامج البرنامج.

وقال "عيسى" فى بيان اليوم السبت، تلقيت استدعاء للتحقيق للتوجه لمكتب المحامى العام الأول، للتحقيق فى بلاغ حملتنا ضد الإعلامى باسم يوسف، والمقرر له الساعة التاسعة صباح غدا الأحد.

وأضاف: "حلقة باسم يوسف الأخيرة، تسببت فى حالة من الاستياء الشديد فى صفوف المواطنين، وأفراد القوات المسلحة، مما أثرت على حالتهم المعنوية، التى نعمل جميعا على الحفاظ عليها، خاصة وأنهم متواجدون بالشارع تحت ظروف معيشية وضغوط غاية فى الصعوبة، بالإضافة إلى استشهاد العديد منهم بشكل يومى لحماية المصريين، ومن ضمنهم الأستاذ باسم يوسف والعاملين معه فى برنامجه".

وأكد "سدود" أن وقف برنامج البرنامج لا يعتبر قمعا لحرية الصحافة والإعلام، لأن حرية الإعلام لا ينبغى أن تصل لحد التحريض ضد جيش ، وتعرض السلم العام للخطر، خاصة وأننا نواجه تحديات كبرى وبلادنا مستهدفة من الداخل والخارج، وهناك من يحيك المؤامرات لمصر للإيقاع بها فى الهاوية.

وأضاف: "الإعلامى باسم يوسف متهم بإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والعمل على إشاعة الفوضى فى البلاد وإثارة الفتنة، وتهديد الأمن والسلم الاجتماعيين".

وأشار إلى أنه طالب فى بلاغه للنائب العام ضد باسم يوسف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقه باسم يوسف، وفتح التحقيق معه، حيث إن ما تناوله فى الحلقة يعاقب عليه القانون وفقاً للمادة 102 مكرر.

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مصر 365

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