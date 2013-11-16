مانشستر يرصد 16 مليون استرليني لضم نجم دفاع إيفرتون

مانشستر /أ ش أ/ يستعد نادى مانشستر يونايتد للتقدم بعرض قيمته 16 ملايين جنيه استرلينى لضم المدافع الايسر لنادى ايفرتون لايتون باينز فى انتقالات شهر يناير بعد أن اخفق فى ضم الانجليزى الدولى فى موسم الانتقالات الصيفية.

واشارت صحيفة ديلى ميرور السبت إلى ان سير اليكس فيرجسون حاول ضم اللاعب فى عام 2012 كما قام خلفه ديفيد مويس بمحاولة مماثلة فى موسم الانتقالات الصيفية دون جدوى.

كان مويس قد حاول ضم ثنائى ايفرتون الذى كان يدربه من قبل باينز ومروان فيلانى لكنه فى نهاية المطاف تمكن فقط من ضم فيلانى.

يأتى سعى الشياطين الحمر لضم المدافع الايسر نظرا لأن الفرنسى باتريس ايفرا من المتوقع أن يغادر أولدترافورد فى الصيف المقبل عائدا الى وطنه فرنسا ويرى مويس أن باينز هو الخيار الامثل لخلافة ايفرا فى الجانب الايسر المدافع.