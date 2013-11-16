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فابريجاس: الأداء في برشلونة أهم من النتائج

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فابريجاس: الأداء في برشلونة أهم من النتائج فابريجاس: الأداء في برشلونة أهم من النتائج

برشلونة /أ ش أ/ أكد سيسك فاريجاس نجم نادى برشلونه الاسبانى ان النادى الكتالونى لايضع النتائج قبل الاداء.

وقال فى حديث خاص مع اذاعة كادينا سير "صحيح اننا لا نتمتع بنسبة استحواذ أو نقوم بتمرير الكرة كثيرا كما كان عليه فى الماضى ولكننا نصل منطقة جزاء المنافسين بصورة اسرع واليوم انت تحتاج للتنوع مع تحقيق البطولات".

وأضاف فابريجاس تعليقا على ليو ميسى "الناس تواصل الحدث عن اصابته ولاتلتمس له الاعذار. ومن الحماقة الاعتقاد بأن العودة ستكون سهلة ومن المهم بالنسبة له ان يتماثل للشفاء تماما".

وفيما يتعلق بالمنتخب الاسبانى قال لاعب خط الوسط الاسبانى الدولى "يتعين على ان ابذل جهدا كبيرا لامنح المدير الفنى مبررا للتفكير في ولكى يضعنى ضمن خططه على الدوام".

وأخيرا قال أنه لو انه لم يكن فابريجاس وتجسد فى لاعب آخر لكان تيرى هنرى الفرنسى هو النموذج الذى يرغب أن يكون عليه.

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