الطالبات المغتربات ببني سويف يستنجدن بالجيش لحمايتهم من زيادة أسعار السكن

نظمت طالبات مغتربات بدار مغتربات بشارع البشرى بمدينة بنى سويف وقفة احتجاجية امام الدار احتجاجًا على قيام مدير الجمعية الاهلية التابع لها دار الطالبات بزيادة اسعار السكن بدون مبرر وطالبوا بضرورة تدخل الجيش لحمايتهم من مسئولى الجمعية بعد ان هدد مدير الجمعية الطالبات بوضعهم فى القائمة السوداء على حد وصفهم وهددوا بالاضراب عن الطعام فى حالة عدم استجابة المسئولين.

وقالت اميرة محمد طالبة بكلية الاداب ومقيمة بدار الطالبات بشارع البشرى بمدينة بنى سويف ان دار الطالبات تابعة لجمعية اهلية بمدينة بنى سويف وان دار الطالبات عبارة عن عمارة مكونة من 5 ادوار كل دور به شقة بها 3 غرف وكل غرفة بها سرير بدورين وكل سرير بـ100 جنيه وفوجئنا بان مدير الجمعية يقوم بزيادة سعر السرير الى 150 جنيه فجاءة وبدون مبرر وعندما اعتراضنًا على الزيادة هددنا بالطرد وقال اى واحدة ستعترض سنضعها فى القائمة السوداء ولن تسكن مرة اخرى.

وقالت غادة ربيع طالبة بالدار أن أحد العمال بالدار ويدعي “رمضان” قام بانقاذ الدار وانقاذنا من حريق مدمر للمنطقة عندما تسرب موقد للكروسين داخل المطبخ وتحرك العامل ، حيث قام باطفاء الموقود الذى غطى الغاز جميع الغرف، مضيفة اننا قبلنا أن نعيش فى الدار رغم أن حمامات الدار غير نظيفة وهناك غسالة وحيدة فى الدار على 116 طالبة .

واضافت أن مسئولى إدارة الدار حملوا مديرة الدار المسئولية فى حين انها هى الوحيدة التى تقوم بمساعدتنا وقاموا بنقلها ظلما من الدار وكانت تساعدنا فى المعيشة بعيدا عن اهالينا ، مشيرة إلي أنهم ذهبو لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية اكثر من مرة لعرض مشاكلنا الا انه وعد بحل المشاكل وتجهيز المبنى بما يليق عن طريق إرسال مذكرة لمجلس ادارة الجمعية الا أن وعوده لم يتم تنفيذها وقالت ليس امامنا سوى الاضراب عن الطعام وان يتدخل الجيش فى بنى سويف لحمايتنا من الطرد فى هذا الوقت الحرج وخاصة ونحن على اعتاب الامتحانات.