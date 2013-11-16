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إصابة ضابط و4 مجندين بجروح وكدمات في اشتباكات جامعة الزقازيق

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إصابة ضابط و4 مجندين بجروح وكدمات في اشتباكات جامعة الزقازيق إصابة ضابط و4 مجندين بجروح وكدمات في اشتباكات جامعة الزقازيق

أرشفيية

صرح مسئول المركز الإعلامى بوزارة الداخلية أنه بتاريخ اليوم السبت الموافق 16 الجارى تبلغ اللواء مدير أمن الشرقية من الدكتور رئيس جامعة الزقازيق بقيام مجموعة من الطلبة المنتمين لجماعة الإخوان بغلق باب كلية الهندسة لعدم تمكين الطلبة من دخول الكلية وأداء الإمتحان ، وإحداث تلفيات ببعض أبواب وواجهات مبنى الكلية ، وأضاف عدم تمكن أمن الجامعة الإدارى من إحتواء الأوضاع .

وعقب تقنين الإجراءات،  توجهت القوات إلى مقر كلية الهندسة التى فوجئت بقيام الطلبة المنتمين لجماعة الإخوان بالتعدى عليهم بإلقاء الشماريخ والحجارة.

نجم عن ذلك إصابة ضابط و4 مجندين بجروح وكدمات، فيما تمكنت القوات من السيطرة على الموقف دون حدوث ثمة إصابات بين الطلبة  وإنتظام الدراسة داخل الكلية،  وضبط عدد من مثيرى الشغب، جارى إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة.

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