ضبط فلاح وسائق مطلوبين فى قضايا متنوعة وبحوزتهما سلاح نارى بدمياط

ألقى النقيب محمد عبد الباسط على علام من قوة وحدة مباحث مركز شرطة كفر سعد والقوة المرافقة والمعين بخدمة مرور الطريق الزراعى “دمياط – بورسعيد” القبض على فلاح وسائق مطلوبين على ذمة ثلاثة قضايا متنوعة وذلك أثناء تواجد القوة فى منطقة أسفل الكوبرى العلوى / دائرة المركز.

وحاولت القوة استيقاف توك توك لتحقيق الاشتباه فقام مستقلوه إطلاق أعيرة نارية فى الهواء “دون حدوث إصابة” وفروا هاربين وبملاحقتهم تم ضبطهما وهما “محمد جمال.ع” سن 29 فلاح ومقيم رأس الخليج مركز شربين – الدقهلية وبحوزته سلاح نارى “فرد خرطوش” و(2) طلقة من ذات العيار وبالكشف عليه جنائياً تبين أنه مطلوب فى القضية رقم 31 لسنة 2011 كفر سعد “غيابى 3 شهور” “سرقة” والقضية رقم 16593 لسنة 2012 كفر سعد “غيابى شهر” سرقة و”محمد عبد الرازق.ا” سن 25 سائق ومقيم رأس الخليج مركز شربين – الدقهلية وبحوزته طلقة “خرطوش” وبالكشف عليه جنائياً تبين أنه مطلوب فى القضية رقم 7811 جنح مركز شربين لسنة 2013 “حبس سنة” تبديد وفر قائد “التوك توك” هارباً.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع عن النفس واعترف الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات وأضافا أن المتهم الهارب “قائد التوك توك” يدعى “يسرى إبراهيم.ا” وأنهم كانوا فى طريقهم لحضور حفل زفاف بدائرة المركز.

تم التحفظ على التوك توك والمتهمين والسلاح المستخدم.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم الهارب وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14113 جنايات مركز شرطة كفر سعد لسنة 2013.