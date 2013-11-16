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ناشط إسلامى لبنانى يدعو إلى مواجهة تهويد الأقصى والقدس

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ناشط إسلامى لبنانى يدعو إلى مواجهة تهويد الأقصى والقدس ناشط إسلامى لبنانى يدعو إلى مواجهة تهويد الأقصى والقدس

ندد رئيس جبهة الإنقاذ الإسلامية اللبنانية ورئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية محمد على ضناوى، بمحاولة إسرائيل تهويد مدينة القدس ومسجدها، عبر طرح قانون يشرع انتهاك قدسية المسجد وتقسيمه والسماح للصهاينة بتدنيسه، فى تحد سافر لإرادة المسلمين فى كل العالم.

ووصف ضناوى، فى بيان له اليوم، ممارسات إسرائيل، بأنها تجاوز فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو المتعلقة بحماية المقدسات تحت الاحتلال.

ودعا الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى والأمم المتحدة واليونيسكو، للتحرك الجاد والفاعل للوقوف فى وجه المحاولات الإسرائيلية.. مطالبا الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر الانتصار للقدس والمسجد الأقصى.

وطالب الفاتيكان وسائر المرجعيات المسيحية فى العالم منع الصهيونية من ارتكاب الإجرام الممنهج بانتهاك حرمة الأقصى وكنيسة القيامة.

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