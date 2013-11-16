مسلحون مجهولون يقتحمون مجمع المحاكم فى سرت الليبية

اقتحم مسلحون مجهولون مجمع المحاكم والنيابات بسرت الليبية (450 كم شرق العاصمة طرابلس)، وقاموا بتخريب محتوياته وتكبيل طاقم حراسته الأمنية، وذلك بحسب مصدر قضائى مسئول فى المدينة.

وقال رئيس محكمة سرت المستشار صالح عبد المولى، إن "مسلحين ملثمين قاموا فى وقت متأخر من الليلة الماضية، باقتحام مجمع المحاكم والنيابات بمدينة سرت بعد الاعتداء على الطاقم المكلف بحراسة المجمع، وتقييد أعضائه، وقاموا بحرق سياراتهم، كما تمكنوا من الدخول إلى مقر المجمع القضائى وعبثوا بكافة محتوياته".

ويأتى الاعتداء على مجمع المحاكم فى سرت، فى الوقت الذى تشهد فيه العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات بين ميليشيات مسلحة ومتظاهرين بمنطقة غرغور، جنوبى مدينة طرابلس، وقع ضحيتها نحو 48 قتيلا وعشرات المصابين حتى صباح اليوم، وذلك بحسب مصادر طبية وأمنية.

وأشار عبد المولى إلى أن الاعتداء على المجمع القضائى يعد الثانى من نوعه خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتاً إلى أن العمل القضائى كان متوقفاً فى المدينة منذ ثلاثة أشهر؛ بسبب تفجير المجمع يوم الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضى، من قبل مجهولين، قبل استئنافه الاثنين الماضى، بعد إتمام عملية الصيانة".

وكشف القاضى عن احتمال توقف الكادر القضائى عن العمل فى حال لم توفر لهم الحماية الكاملة، منوهاً إلى أن أعضاء النيابة والقضاء يفكرون فى نقل العمل إلى مدينة أخرى بسبب عدم توفر الأمن بمدينة سرت.

وطالب رئيس المحكمة، المجلس المحلى لمدينة سرت والبرلمان الليبى (المؤتمر العام) وحكومة بلاده برئاسة على زيدان بضرورة توفير الأمن لأعضاء القضاء؛ ليتمكنوا من أداء واجبهم نحو المواطن الليبى.