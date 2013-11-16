أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"جبهة التحرير الوطنى" بالجزائر ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة

Google+ Print
"جبهة التحرير الوطنى" بالجزائر ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة "جبهة التحرير الوطنى" بالجزائر ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة

رشحت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى فى الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل، عقب اقتراح قدمه الأمين العام للحزب عمار سعيدانى خلال أعمال الدورة العادية للجنة المركزية التى تحمل اسم المناضل الراحل عبد الرزاق بوحارة.

وقال سعيدانى فى كلمته الافتتاحية، اليوم السبت، إن ترشيح حزب جبهة التحرير الوطنى للرئيس بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة يرجع لكون حصيلته منذ انتخابه سنة 1999 وحتى اليوم إيجابية فى جميع الميادين السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

يذكر أنه من المنتظر أن يتم خلال أعمال الدورة العادية لاجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى التى شهدت حضور 288 عضوا من اللجنة المركزية الإعلان عن التشكيلة الجديدة لأعضاء المكتب السياسى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365