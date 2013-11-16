"جبهة التحرير الوطنى" بالجزائر ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة

رشحت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى فى الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل، عقب اقتراح قدمه الأمين العام للحزب عمار سعيدانى خلال أعمال الدورة العادية للجنة المركزية التى تحمل اسم المناضل الراحل عبد الرزاق بوحارة.

وقال سعيدانى فى كلمته الافتتاحية، اليوم السبت، إن ترشيح حزب جبهة التحرير الوطنى للرئيس بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة يرجع لكون حصيلته منذ انتخابه سنة 1999 وحتى اليوم إيجابية فى جميع الميادين السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

يذكر أنه من المنتظر أن يتم خلال أعمال الدورة العادية لاجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى التى شهدت حضور 288 عضوا من اللجنة المركزية الإعلان عن التشكيلة الجديدة لأعضاء المكتب السياسى.