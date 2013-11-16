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اكتشفي The Ritz Carltonعبر تطبيق الـ"Blippar "التفاعلي

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اكتشفي The Ritz Carltonعبر تطبيق الـ"Blippar "التفاعلي اكتشفي The Ritz Carltonعبر تطبيق الـ"Blippar "التفاعلي

تطلق "سيدتي"، بالتعاون مع سلسلة فنادق Ritz Carlton تجربة جديدة، عبر الهواتف الذكية، هي الأولى من نوعها في مطبوعة عربية، ألا وهي تطبيق الـ "Blippar"، بدءاً من العدد المقبل، ولمدّة أسبوعين.
وتأتي الخطوة ترجمة لسعي "سيدتي" الدائم لاستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، ومن أجل توفير تجربة فريدة، وخاصّة بالقارىء والمعلن.
خطوات لتحميل الـ"Blippar" على هاتفك:

1 ـ قومي بتحميل تطبيق الـ Blippar:
يتمّ تحميل تطبيق Blippar مجاناً على هاتفك الذكيّ. وهو متوفر لكلّ أجهزة هواتف آبل وأندرويد، والبلاكبيري. افتحي App Store "متجر التطبيقات والالعاب"، أو Google play market place، وابحثي عن تطبيق Blippar، واتبعي التعليمات البسيطة لتحميله.

2 ـ شاشة مكبرة للصورة:
افتحي التطبيق، ووجهي كاميرا الهاتف إلى أيّ صفحة، على أن يكون رمز أيّ منتج واضحاً. تأكّدي من رؤية الصفحة كاملة في عدسة الكاميرا.

3 ـ الانتقال إلى الصورة الحيّة:
سوف يتعرّف Blippar إلى الصفحة، ويعطيك فرصة فوريّة لتصفّح المحتوى التفاعليّ الرائع مجاناً.

 

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يمكنكم تحميل تطبيق الـ  Blippar  من الراوبط  التالية:

Apple Store

Google Play Store

Windows Phone

ارسلوا لنا تعليقاتكم بعد خوض التجربة.

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سيدتي