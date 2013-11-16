«كريستال عصفور»:لم نغلق مصانعنا لكن 300 عامل منعوا زملائهم من الدخول

أكد مصدر مسئول بإدارة شركة كريستال عصفور، التى تحتل المركز الخامس كأكبر شركات صناعة الكريستال فى العالم، أن قرابة 300 عامل قاموا صباح اليوم "السبت"، بغلق أبواب مصانع الشركة بشبرا الخيمة من الداخل، لمنع باقى عمال المصانع وإدارة الشركة من الدخول لممارسة عملهم، وهو ما أدى لاحتكاك بين العمال الموجودين بالخارج وزملائهم الموجودين بالداخل.

وأضاف المسئول بإدارة الشركة لـ"اليوم السابع"، أن وليد خميس عصفور أحد ملاك الشركة، منع العمال المتواجدين بخارج مقر الشركة، كسر الأبواب للدخول، وقال: "مش عايزين نعمل مشاكل".

كان وليد عصفور قد أصدر بيانا أمس "الجمعة"، بعودة جميع العمال لعملهم، فى حين يجلس ممثلو العمال مع مسئولى الشركة ووزارة القوى العاملة والهجرة، للتوصل لحل لأزمة العمال الراغبين فى التثبيت الدائم، وتخصيص مكافأة نهاية خدمة "لائقة"، وزيادة الرواتب، وصرف بدل تلوث (نصف كيلو لبن يوميًا).

وأوضح مسئول كريستال عصفور، أن المصانع لم تغلق بأمر رئيس الشركة مثلما تناقلت تقارير إعلامية، لكن العمال المحتجين هم من أغلقوها، وهو ما يهدد أرزاق زملائهم، قائلا: "هناك تعليمات مشددة من وليد عصفور بعدم تحويل أى عامل متسبب فى تعطيل العمل للنقابة، بل التحقيق معه داخليًا حتى لا يتعرض للحبس".