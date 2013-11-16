أوقاف القليوبية: إلغاء مسابقة الإخوان لاختيار مديرى الإدارات

أكد فضيلة الشيخ صبرى دويدار وكيل أول وزارة الأوقاف بالقليوبية، إلغاء مسابقة الإخوان لاختيار مديرى الإدارات بالقليوبية بعد أن كشفت المستندات بأن الذين اجتازوا المسابقة كانوا من أئمة المساجد المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة حينذاك.

وكشف دويدار أن المرحلة التى تمر بها البلاد فى حاجة إلى كوادر وقيادات تقود المرحلة دون أى انتماءات سياسية أو دينية والمطلوب قيادات تعمل من أجل الصالح العام وليس الخاص، وأشار إلى أنه تم فتح باب التقدم لشغل وظيفة مديرى إدارات وتقدم 36 شخصا للمسابقة وسوف تعلن من خلال الوزارة الأسبوع القادم.

هذا وقد كان طالب عشرات العاملين بمديرية أوقاف القليوبية، بإقالة الشيخ صبرى ياسين، وكيل الوزارة بالمحافظة، لتعمده الإعلان عن مسابقة جديدة لاختيار مديرى الإدارات، رغم نجاح 119 مدير إدارة فى المسابقة التى اعتمدها الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، على مستوى المحافظات.

وقدم الشيخ مروان مكرم محمد عراقى أحد الناجحين فى مسابقة وزارة الأوقاف مذكرة للدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف برقم 2161\4 يطالبه فيها بالتدخل لتسكين الناجحين فى الإدارات المختلفة بجميع المحافظات وأخذ إجراء نحو المسابقة التى أعلن عنها فى محافظة القليوبية لأنها غير قانونية.

وقال الشيخ مروان مكرم إن وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية لم ينفذ قرار وزير الأوقاف بتسكين الناجحين فى مسابقة مديرى الإدارات الفرعية بالمحافظات والتى اعتمدها الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف ونجح من القليوبية 25 شخصا.

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