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ما سر جمال Berguzar Korel زوجة السلطان سليمان الحقيقيّة؟

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ما سر جمال Berguzar Korel زوجة السلطان سليمان الحقيقيّة؟ ما سر جمال Berguzar Korel زوجة السلطان سليمان الحقيقيّة؟

تعرف هذه النجمة التركية الجميلة باسم "وردة تركيا السمراء"، لأنها تأسر الجميع بجمالها وجاذبيتها المنفردة.
يعتبر جمال بيرجوزار غير تقليدي، وغير عادي، بالنسبة إلى الاتراك. وربما يرى البعض أنه يغلب عليها الجمال العربي، بفضل شكل عينيها وبشرتها السمراء وشعرها الداكن.
لعبت بيرجوزار دور البطولة في الكثير من المسلسلات، كما مثلت مع زوجها خالد بطل مسلسل حريم السلطان مؤخراً.
أما عن مكياج هذه الجميلة فهو بسيط الأسلوب والألوان؛ فهي توحّد لون بشرتها بلون يليق بسمرتها، وتكتفي بوضع القليل من بودرة الخدود، مع تحديد عينيها بالكحل الأسود والماسكرا السوداء.
لإطلالة شبيهة بنجمتنا السمراء، قومي بمشاهدة صورها، وتألقي على طريقتها.

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سيدتي