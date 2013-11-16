4 أقنعة طبيعيَّة لمحاربة رياح الشتاء

مع بداية فصل الشتاء، قد تشعرين بأنَّ الأجواء الباردة تبعث في النفس الاسترخاء والمتعة. ولكن هل فكرتِ في الأيام المغبرة؟

في بعض الأيام، قد تجدين الطقس مليئاً بالأتربة والغبار، وهذه الأتربة قد تملأ مسام بشرتكِ وتعرِّضها لمشاكل عدّة، كالالتهابات والبثور، فضلاً عن التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تنتج عن إهمال البشرة وتعريضها لعوامل البيئة القاسية.

"سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ في ما يأتي 4 أقنعة لتنظيف بشرتكِ ومحاربة الأتربة والغبار:

1. اللوز مع صفار البيض لمكافحة الأتربة

المكوِّنات:

• 7 حبات من اللوز.

• صفار بيضة.

• ملعقة صغيرة من العسل.

الطَّريقة:

• اطحني اللوز جيداً، ثمَّ امزجيه مع صفار البيضة والعسل.

• دلِّكي وجهكِ برفق، ثمَّ اغسليه بالماء الفاتر.

• يتناسب هذا القناع مع صاحبات البشرة الجافة.

2. الخيار مع اللبن

المكوِّنات:

• عصير خيارة.

• 4 ملاعق من اللبن الرائب.

الطَّريقة:

• امزجي عصير الخيار مع اللبن جيداً، ثمَّ افردي المزيج على بشرتكِ جيداً، مع مراعاة مدّ القناع إلى العنق والذقن.

• اتركي القناع لمدَّة ربع ساعة، ثمَّ اغسلي وجهكِ بالماء البارد.

*يمكنكِ إضافة ملعقة من الشوفان لتنظيف أعمق للبشرة. ولكن تجنَّبي فركه بقوة، حتى لا تسبّبي خدوشاً للبشرة.

3. العنب وعصير الليمون للبشرة الدهنيَّة

المكوِّنات:

• 10 حبّات من العنب.

• 3 ملاعق من عصير الليمون.

• صفار بيضة.

الطَّريقة:

اهرسي العنب جيداً، ثمَّ امزجيه مع صفار البيضة وعصير الليمون، وافرديه على بشرتكِ لمدَّة ثلث ساعة.

4. الشمر واللبن للتنظيف السريع

المكوِّنات:

• فنجان من بذور الشمر.

• نصف كوب من الحليب.

الطَّريقة:

• قومي بطحن بذور الشمر، ثمّ أضيفيها إلى الحليب، وضعي الخليط على النار حتى الغليان.

• عندما يبرد، قومي باستخدامه لتنظيف وجهكِ من الأتربة والغبار، عن طريق التدليك الخفيف.

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