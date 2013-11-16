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مرسي يوافق على التصالح مع الدولة بشروط ثلاث

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مرسي يوافق على التصالح مع الدولة بشروط ثلاث مرسي يوافق على التصالح مع الدولة بشروط ثلاث

صرح مصدر مطلع أن الدكتور محمد مرسي، الرئيس المعزول، والمحبوس على ذمة قتل متظاهري الاتحادية، قد أبدي موافقته للدكتور محمد سليم العوا عضو هيئة الدفاع للتصالح مع الدولة بشرط الاعتراف بشرعيته كرئيس منتخب والالتزام بالدستور المعطل، وعودة مجلس الشورى.
وتابع فى تصريحات صحفية أن مرسي تحدث كثيرا مع موكليه حول موقفه القانونى حال موافقته على توكيلهم للدفاع عنه، متسائلاً : هل سيعنى ذلك اعترافه بشرعية المحاكمة؟ فأجاب الفريق بأن تسمية محام ليست اعترافا بشرعيتها، ولابد أن يبادر بتلك الخطوة قبل أن تنتدب المحكمة محاميا من النقابة، الأمر الذى اقتنع به مرسي لكنه طلب تأجيل البت فيه انتظارا لما ستسفر عنه الزيارات المقبلة مع موكليه، أو وقوع تغييرات جديدة فى الشارع.

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