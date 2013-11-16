النائب العام يرفض توكيل ”العوا” للدفاع عن ”مرسي”

كشفت مصادر من داخل وفد المحامين المدافعين عن الرئيس المعزول محمد مرسي، أن مرسي رفض تحرير توكيل للدكتور محمد سليم العوا للدفاع عنه في التهم المنسوبة إليه، وأن الدكتور سليم العوا استغل توكيلا قديما من 2005 كان مرسي قد وكله به في قضايا وقت أن كان عضوا بالبرلمان، وتمكن من خلاله زيارته برفقة وفد من المحامين المتضامنين معه.

وأشارت المصادر إلى أن النائب العام رفض التوكيل الذي قدمه العوا باعتبار أنه يعود لتاريخ سابق، كما أن الصفة الوظيفية لمرسي مختلفة تماما خاصة أن التهم التي يحاكم عليها ارتكبت وقت أن كان رئيسا للدولة.

وأضافت المصادر، أن العوا أوضح للنائب العام أن القانون لا يحدد المدة الزمنية لانتهاء التوكيلات، ولا يتنافي مع تغيير الصفة الوظيفية للموكل.

وأفادت المصادر بأن النائب العام قد يضطر للموافقة على صحة التوكيل بناء على الأسباب القانونية التي دفع بها العوا.

شبكةعيونالإخبارية

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