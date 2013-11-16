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عمال كريستال عصفور المضربون: لن نفض الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبنا

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يواصل عمال شركة كريستال عصفور إضرابهم عن العمل لليوم السادس أمام مقر الشركة بمدينة شبرا الخيمة احتجاجا على قيام الإدارة بفصل عدد كبير منهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وقام العمال بتجهيز خيام للاعتصام فيها ليلاً.

وأكد عدد من العمال لـ"اليوم السابع" أن وليد عصفور رئيس مجلس إدارة الشركة قام باتخاذ قرارا اليوم بوقف العمل بفرعى المصنع بشبرا الخيمة لأجل غير مسمى، مؤكدين أنهم أقاموا عدة خيام اليوم للمبيت بداخلها ليلا وتعبيرا عن تواجدهم خلال 24 ساعة، فى اعتصام أمام مقر الشركة، وأنهم لن يفضوا إضرابهم عن العمل لحين استجابة رئيس مجلس إدارة الشركة لمطالبهم.

وكان وفد من القوى العاملة ونقابة العمال التقى بالمسئولين فى شركة كريستال عصفور لعرض مطالب العمال المضربين عن العمل، إلا أن إدارة الشركة لم توافق على مطلبين للعمال وهما التعيينات وزيادة الأجور، وهو ما قابله العمال بحالة من الغضب، وقرروا مواصلة الإضراب عن العمل فى فرعى الشركة بمنطقتى كوبرى عرابى وبهتيم.


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