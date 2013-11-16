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نقابة المرشدين بأسوان ترحب برفع إيطاليا حظر السفر إلى مصر

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نقابة المرشدين بأسوان ترحب برفع إيطاليا حظر السفر إلى مصر نقابة المرشدين بأسوان ترحب برفع إيطاليا حظر السفر إلى مصر

رحبت نقابة المرشدين السياحيين بأسوان برفع الإيطالية الحظر عن مواطنيها من السفر إلى .

وذكر بيان صادر عن النقابة، اليوم، أن النقابة ثمنت هذه الخطوة المهمة من دولة إيطاليا، التى ترتبط مع مصر بصلات تاريخية وثقافية وسياحية.

وتضمن البيان، أن عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين بأسوان، وشكرى سيف الدين سكرتير عام النقابة، التقيا على هامش فعاليات اليوم الإيطالى بمتحف النوبة السيد فرانكو بوتشيللى رئيس القسم العلمى بالسفارة الإيطالية، والوفد المرافق له، على خلفية الاحتفالية التى أقيمت صباح اليوم لافتتاح فعاليات النشاط الأثرى والتنقيب للبعثات الإيطالية، ومساهمة إيطاليا فى هذه الحفريات بالنوبة.

وتحدث "عبد الناصر"، بحسب البيان، إلى بوتشيللى، وطلب منه المزيد من الدعم لعودة السياحة الإيطالية لأسوان وصعيد مصر، ووصف السائحين الإيطاليين بأنهم من أحب السائحين للسوق السياحى بأسوان.

من جانبه، يلقى الدكتور أحمد فرمان المرشد، غدا، محاضرة مهمة بعنوان "الفن كمصدر من مصادر التاريخ"، وذلك باللغة الإيطالية، وتعد هذه المحاضرة مساهمة من نقابة المرشدين السياحيين بأسوان فى هذا العمل العلمى الثقافى الكبير.

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مصر 365

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