محافظ الأقصر يشهد احتفال الساحة الرضوانية بالهجرة النبوية

نظمت الساحة الرضوانية بمدينة البياضية، جنوب الأقصر، مساء أمس الجمعة، احتفالية دينية بمناسبة ذكرى هجرة الرسول الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، والعشر الأوئل من شهر محرم.

حضر الاحتفالية اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، ورجل الأعمال المصرى حسن راتب، ورائد الساحة الرضوانية بالأقصر الشيخ زين العابدين أحمد رضوان، ورئيس مطرانية الأقباط الأرثوذوكس، ورئيس الأقباط الكاثوليك، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى بالأقصر.

وأكد المحافظ، خلال كلمته فى الاحتفال، على ضرورة استخلاص العبر والدروس المفيدة من الهجرة ، والتحلى بأخلاق الرسول الكريم، مع التأكيد على الود المتبادل بين أشقاء الوطن، مسلمين ومسيحيين، لافتا إلى أن مصر ستظل قوية ومتماسكة يجمعها الود والوئام بسواعد أبنائها.

وأشار إلى أن أولوياته تتضمن عودة التدفقات السياحية، والاهتمام بمشروعات البنية الأساسية، واستكمال المتوقف منها، والعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، من خلال دعوة المستثمرين لإنشاء مشاريع بالمحافظة، وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن.