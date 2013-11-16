' رونالدو يغيب عن حفل تسليم الكرة الذهبية اعتراضا على معاملة الفيفا '

مدريد، (إفي): كشفت تقارير إخبارية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني لن يحضر حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية، احتجاجا على "المعاملة" التي يتلقاها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الأشهر الماضية.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن كريستيانو يرى أن المرشحين الاخرين للجائزة، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني والفرنسي فرانك ريبيري جناح بايرن ميونخ الألماني تم تقديمهما بشكل أفضل على الموقع الرسمي للـ"فيفا".

وأوضحت الصحيفة أن كريستيانو يعتبر أن الاتحاد الدولي متحيز لميسي، وكذلك ريبيري، الأمر الذي أثار ضيق النجم البرتغالي.

كما أبدى كريستيانو "استياءه الشديد"، وفقا للصحيفة من التصريحات التي أدلى بها رئيس الفيفا جوزيف بلاتر، في جامعة أوكسفورد، والتي سخر فيها من النجم البرتغالي.

وكان بلاتر قد صرح مؤخرا بأنه يفضل ميسي على كريستيانو، مشيرا إلى أن الثاني ينفق الكثير من الأموال على تصفيف شعره وأنه يلعب كالقائد في الميدان بعكس الأرجنتيني الذي أمطره بوابل من المديح.

وتسببت تصريحات بلاتر في استياء مسئولي نادي ريال مدريد لاسيما وأن الكشف عنها تم بالتزامن مع الإعلان عن القائمة المبدئية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم لعام 2013 ، والتي ضمت 23 لاعبا على رأسهم ميسي وكريستيانو.