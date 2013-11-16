أمن بني سويف يكشف سر عامل وزوجته نصبوا على 30 شخص و حصلوا على 12 مليون جنيه

تكثف مباحث بنى سويف جهودها للبحث عن عامل بشركة سلع غذائة وشقيقه وزوجته قاموا بالنصب على 30 من قرية بمركز بنى سويف وحصل منهم على 12 مليون جنيه بحجة توظيف اموالهم واعطاء ارباح شهرية على مبالغهم تصل الى 100% وامر اللواء ابراهيم هديب مدير امن بنى سويف مباحث الاموال العامة برئاسة العميد حاتم عتمان رئيس مباحث الاموال العامة بسرعة البحث عن النصاب وشقيقه وزوجته واحالة البلاغ المقدم من اهالى القرية الى النيابة العامة.

وكان اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية شكل فريق بحث للقبض على النصاب ميهوب .ع.ا وشقيقه محمد وزوجته الذين استولوا على اموال 30 مواطنا من القرية بمركز بنى سويف وكشفت التحريات الاولية ان كل عميل يدفع 20الف جنيه يقوم باعطائه شهريا مبلغ 1200 جنيه شهريا وقال اسعد محمود من اهالى القرية ان النصاب اوهمنا منذ 3 سنوات انه يقوم بشراء ادوية ومنتجات غذائية ويتاجر بها وحصل من اهالى القرية البالغ عددهم 30 مواطنا على مبالغ تصل الى 12 ملايين جنيه وان مواطن واحد من القرية اعطى له مبلغ 3 ملايين جنيه من افراد اسرته ليقوم بالتجارة فيها وانه اختفى منذ شهر ولم نعرف عنه شيئا واضاف اسعد ان 3 اشقاء هم هانى واحمد وعبدالخالق عبدالحفيظ اعطوا للعامل النصاب ما يقرب من نصف مليون جنيه بحجة شراء بضائع لهم وبيعها.