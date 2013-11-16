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ماذا قدمت أيام الرياض للموضة من إطلالات لخريف وشتاء ٢٠١٤

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ماذا قدمت أيام الرياض للموضة من إطلالات لخريف وشتاء ٢٠١٤ ماذا قدمت أيام الرياض للموضة من إطلالات لخريف وشتاء ٢٠١٤

ودعت مدينة الرياض أيام الموضة التي تقام فيها للموسم الرابع على التوالي حيث عرضت أزياء خريف و شتاء 2013 لمصممي الخليج والعالم العربي مع مشاركة سلسلة محلات الأزياء العالميّة Banana Republic في اليوم الرابع من هذه العروض.
وتهدف محلات ميزون بو إم الجهة المنظمة لهذه العروض الى دعم المصممين في المنطقة والمساعدة في انتشارهم كما أتاحت الفرصة لهم ببيع تصاميمهم في نفس المعرض الذي يفتح أبوابه للزوار حتى نهاية شهر نوفمبر. وقد ساهم في هذا المعرض عدد من المصممات السعوديات مثل أميمة عزوز، هنيدة صيرفي، لميا السديري، العنود الراشد، الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود، سارة عبد العزيز المعمر، سعاد سامي، جيهان بن محفوظ، أمل عبدالعزيز .
كما ضم المعرض مشاركات من العالم العربي كان منهن هند عبدالله المطوع وسمية عبد الرزاق من دبي، و عايدة العوادي ومعالي الصالح وجنان الفارس من الكويت والمصممة الهام صالح حسين من البحرين، والمصممة اللبنانية منى ميقاتي، ومن المصممة نبيهة بن زايد.
لفتنا التنويع والإختلاف في العروض المقامة حيث تحرص أيام الرياض للموضة على تقديم ما يخص المرأة من عباءات ، أزياء ، مجوهرات ، اكسسوارات وحقائب. وقد إختتمت هذه الفعالية بمشاركة دار Noa Couture بمجموعة من الأزياء الفريدة والغريبة .

يذكر أن صالون "ميزون دو جويل" كان من الرعاة الرسميين لهذا الحدث وقد تكفل بتزين العارضات. شاهدي معنا ماذا قدمت أيام الرياض للموضة هذا الموسم.

 

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