اكتشفي مجموعة حقائب ميرنا بيروتي لهذا الموسم

منذ أربع سنوات، أطلقت مجموعتها الأولى، التي حازت آنذاك على إعجاب الجمهور المهتمّ بعالم الموضة والأزياء، فصار الكثير من الناس ينتظرون تصاميمها، التي تحرص على إطلاقها مرتين كلّ عام، بشغفٍ كبير.

تحبّ التصميم، وتعتبر الاكسسوارات مكمّلة لأناقة المرأة ومظهرها. التقتها "سيدتي نت" على هامش حفلة إطلاق مجموعة خريف وشتاء 2013/2014 في بيروت، وكان معها الحوار التالي:

- حدّثينا عن مجموعة الحقائب الجديدة لهذا الموسم؟

تألفت هذه المجموعة من 8 مجموعات صغيرة. تتضمن المجموعة الواحدة 7 حقائب ذات طابع خاصّ؛ وذلك لتلبية احتياجات المرأة في المناسبات كافة، ومن الأعمار كافة.

وأحاول، في كل مجموعة تقديم بعض التصاميم التي تمزج بين المناسبات الليلية والنهارية للمرأة الواثقة التي تعي ما تريد بالضبط.

- من أين استوحيت تصاميم هذه المجموعة؟

برأيي، يجب على كلّ مصمّم حقائب أن يطّلع على خطوط الموضة الرائجة في الأزياء كافة، وعلى كلّ ما يقدّمه مصمّمو الحقائب الآخرون في كلّ موسم.

وبالنسبة إلى هذه المجموعة، فقد استوحيتها من كلّ ما يُحيط بي، ومن شخصيات النساء المختلفة في المجتمع الذي أعيش ضمنه، ولا سيّما والدتي، التي تعتبر رمزاً للأناقة، مع استخدام مخيّلتي لابتكار تصاميم جديدة.

- ما هي الخامات التي استخدمتها لتصاميمك؟

الأقمشة والجلود تؤدّي دوراً كبيراً في عملية التصميم. ومن المهمّ جداً اختيار النوع الذي يُلائم كلّ تصميم.

حاولت أن تأتي كلّ مجموعة متقاربة من حيث الخامات ومنسجمة من حيث التصاميم. ولهذا الموسم اخترت التركيز على جلد الحصان الصغير "بوني"، وعلى جلود الأفاعي البرية والمائية، إضافة إلى مجموعة من جلود الحيوانات الطبيعية الأخرى، التي أحرص على إحضارها من إيطاليا وتركيا على الدوام.

- ماذا عن اكسسوارات الحقائب؟

الاكسسوارات التي استخدمها للحقائب مشغولة يدوياً وأختارها بنفسي لتتلاءم مع كلّ حقيبة وكلّ تصميم.

وأركّز على أن تكون ذات جودة عالية، لأنّني أعتقد أن الجودة تكمل التصميم وطريقة التنفيذ.

- كيف تجدين المنافسة في هذا المجال، لا سيّما مع ظهور العديد من مصمّمي الحقائب في لبنان في الآونة الأخيرة؟

أرى أن كثرة المصمّمين تجعل المنافسة أقوى لتقديم أجمل الإبداعات وأرقى التصاميم. وهي ظاهرة صحية تدفع كلّ مصمّم إلى تطوير نفسه أكثر لتقديم الأفضل في كلّ مرة.

وعلى الرغم من وجود الكثير من مصمّمي الحقائب في لبنان، نجد أن لكلّ مصمّم عدداً كبيراً من المعجبين والمتابعين لابتكاراته.

- ماذا تقولين في أسعار الحقائب؟

أسعار الحقائب تبدأ من 100 إلى 700 دولار أمريكيّ. لكنّ أسعار معظم الحقائب تتراوح ما بين 150 و300 دولار أمريكيّ، وهي برأيي أسعار منطقية جداً، إذا ما تمّت مقارنتها بنوعيّة الجلد الفاخر وطريقة التنفيذ الراقية والتصاميم الإبداعية.

سيعجبك أيضاً:

أيّ حذاء تختارين لمعطفك الرمادي؟