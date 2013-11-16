أغرب أحذية للنجمات على موقع Instagram

بيروت- رولا زعزع عيّاد

لا شك أن موقع الـinstagram بات الأول في ما يتعلق بصور النجمات وإطلالاتهن. حتى أن بعضهن يشاركن معجبيهن بإطلالاتهن الخاصة ومقتنياتهن. ومن أبرز ما تعرضه النجمات على هذا الموقع، هي أحذيتهن اللافتة والجريئة. ولعل ميريام فارس هي الأكثر جرأة في الاختيار بينهن، خصوصاً أنها تحرص على مشاركة معجبيها بأكبر عدد من الصور.

في جولة سريعة على حساب النجمات، استطعنا أن نحصد بعض الصور للأحذية المميزة التي يمتلكنها. اطلعي عليها وأخبرينا ما رأيك بها؟

تابعي " سيدتي " على instagram .

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