رئيس جهاز التعمير بدمياط الجديدة : إنشاء أربع قرى سياحية جديدة بالمدينة

أعلن المهندس محمد العدوى رئيس جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة، أن الجهاز يقوم حاليًا بإنشاء أربع قرى سياحية جديدة فى منطقة البلاجات بالمدينة

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> وأوضح العدوى، أن إنشاء هذه القرى يأتى فى إطار خطة عامة تهدف إلى إنشاء 7 قرى سياحية، لتنشيط الحركة السياحية بدمياط الجديدة، وبالتالى فى محافظة دمياط بأكملها، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء القرية الأولى على مساحة 20 فدانًا .

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