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بواتنج قبل مواجهة مصر: أريد أن أقدم كل ما لدي لغانا

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بواتنج قبل مواجهة مصر: أريد أن أقدم كل ما لدي لغانا بواتنج قبل مواجهة مصر: أريد أن أقدم كل ما لدي لغانا

يسعى كيفن برنس بواتنج نجم شالكه لتقديم أفضل ما لديه مع النجوم السوداء أمام في مباراة إياب المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014 يوم الثلاثاء المقبل.

وغاب بواتنج عن مباراة الذهاب التي فازت بها غانا 6-1 بسبب تعرضه للإصابة، وواجه اتهامات بالتمارض من بعض نجوم الكرة الغانية والجماهير.

وانضم بواتنج لمعسكر النجوم السوداء في اسطنبول قبل مواجهة مصر، رغم الأصوات التي نادت باستبعاده نهائيا من تمثيل غانا.

ولكن بواتنج قال في تصريحات نقلها موقع "غانا سوكر نت": "دائما أشعر بالسعادة عندما أكون قادرا على اللعب مع منتخب غانا، ولذلك أنا هنا الآن وجزء من الفريق، واللاعبون يعرفون أنني دائما فخور باللعب مع غانا".

وأوضح "بالتأكيد كنت في موقف سئ لأنني أواجه مشكلة في كل مرة يحتاجني ، وبالتأكيد لا استطيع الانضمام عندما أكون مصابا، فأنا أريد أن أكون جاهزا بنسبة 100% ، وأريد أن أكون قادرا على منح كل ما لدي لغانا عندما ألعب".

وتدرج بواتنج صاحب الـ26 عاما الذي ولد في ألمانيا في المراحل السنية المختلفة لمنتخبات البلد الأوروبي، قبل أن يمثل المنتخب الأول لغانا، فيما يلعب أخوه جيروم مدافع بايرن ميونيخ لمنتخب ألمانيا.

وعبر نجم ميلان السابق عن استياءه من رسائل وصلته على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إهانات بعد الغياب عن مباراة مصر الأولى.

وقال: "شبكات التواصل الاجتماعي طريقة سهلة لإهانة الناس وقول أشياء سيئة لهم".

وأضاف "ففي أخر مرة لم استطع فيها اللعب لغانا، أرسل لي الناس رسائل لم تكن جيدة وقالوا أنهم يصلون لكي أتعرض للإصابة".

وأتم "هذه الرسائل ليست لطيفة، فأنا أحب كرة القدم، وأحب أن ألعب لفريقي ولغانا".

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