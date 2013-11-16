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غدا.. وزير الشباب وتهانى الجبالى فى زيارة للوادى الجديد

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غدا.. وزير الشباب وتهانى الجبالى فى زيارة للوادى الجديد غدا.. وزير الشباب وتهانى الجبالى فى زيارة للوادى الجديد

قال حسن عويس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، والمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، سوف يقومان بزيارة للمحافظة، غدا الأحد، حيث يقوم وزير الشباب بافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية على مستوى مركز الخارجة، ومنها افتتاح مركز شباب الخارجة بعد تطويره، وعدد من المركز الشبابية بالقرى، كما يتفقد الوزير المدينة الشبابية لمتابعة استكمال منشآتها وتطويرها.

وأضاف عويس أن المستشارة تهانى الجبالى ترافق الوزير لعقد مؤتمر عن الدستور وشرح المواد التى يدور حولها جدل كبير على الساحة المصرية، واستطلاع رؤية الشباب للأحداث الجارية ومناقشة آرائهم وتطلعاتهم والاستماع لمشكلاتهم، واستعراض احتياجات مديرية الشباب والرياضة من منشآت ومستلزمات لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية على مستوى المحافظة.

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مصر 365