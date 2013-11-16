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المديريات التعليمية تشكو غياب الأنشطة بعد إعفاء الطلاب من المصروفات

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المديريات التعليمية تشكو غياب الأنشطة بعد إعفاء الطلاب من المصروفات المديريات التعليمية تشكو غياب الأنشطة بعد إعفاء الطلاب من المصروفات

شكا عدد من ممثلى المديريات التعليمية بالمحافظات، من غياب الأنشطة فى المدارس وعدم وجود أى ميزانيات للإنفاق على الأعمال البسيطة فى المدارس، مثل طباعة بعض الأوراق، أو أعمال الصيانة البسيطة.
> وأكد ممثل مديرية دمياط خلال اجتماع الفيديو كونفرانس الأسبوعى، أن قرار إعفاء الطلاب من المصروفات تسبب فى خلو خزائن المدارس حتى الآن من أى مصروفات يمكن استخدامها.

من جانبه، أجاب الدكتور إبراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفنى، نيابة عن الوزير: "أمرت الوزارة باستخدام ميزانيات وأرصدة العام الماضى المرحلة منذ سنوات سابقة، لاستخدامها هذا العام"، مؤكدا أن التأخير يعود لبعض الإجراءات الروتينية.

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مصر 365