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حسام عيسى : حريصون على الاستفادة من قدرات ألمانيا علميًا

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حسام عيسى : حريصون على الاستفادة من قدرات ألمانيا علميًا حسام عيسى : حريصون على الاستفادة من قدرات ألمانيا علميًا

الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي

أكد  الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى أن حريصة على الاستفادة من خبرات وقدرات الدول الصديقة التى يتوافر لديها مستوى رفيع من التقدم العلمي والتعليمي وفى مقدمتها جمهورية ألمانيا الاتحادية والتى تتسم علاقات مصر معها بالعمق والتميز والتعاون المشترك البناء.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذى المصرى الألمانى تحت عنوان “نحو جامعة دولية” بحضور السيد مايكل هارمز مدير الهيئة الألمانية للتبادل العلمي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والألمانية.

وأضاف الوزير أن “الجامعات المصرية تحظى بعلاقات دولية متميزة”، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل كل ما فى وسعها من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي وتحفيز وتشجيع شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس للتعاون مع مؤسسات تعليمية وبحثية متميزة بهدف الإطلاع على أحدث الأساليب البحثية التى يمكن تطبيقها فى المجتمع المصري.

كما تناول الاجتماع سبل دعم علاقات التعاون المصرية الألمانية فى مجال التعليم الجامعي وخاصة فى مجالات البحث العلمي والتدريس وإدارة الجودة وفقا للمعايير الدولية.
> أ ش أ

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