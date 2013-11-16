تحالف الشرعية يتراجع ويعلن التفاوض مع الحكومة مقابل الافراج عن المعتقلين

قال تحالف دعم الشرعية فى مؤتمر صحفى منذ قليل ، إن شروطهم للاتفاق مع السلطة هو وقف الحملات ضد الإسلاميين وإطلاق سراح المعتقلين وعودة الفضائيات المغلقة ، مشيرين إلى أن مصر تشهد مؤامرة من المجلس العسكرى وفلول مبارك قوى إقليمية ودولية على حد قولهم .

وأدان التحالف الحملة الشرسة التى تتعرض لها النساء على يد قوات الأمن من اعتداءات وسحل واعتقال بدون وجه حق، مشيرين إلى ان سلطة الانقلاب هيأت لعودة رجال مبارك للسيطرة على مقاليد الحكم على حد قولهم ، كما أنه تم استحداث قوانين قمعية بديلة للطوارئ ، وأن التحالف لن يتنازل أو يساوم على حقوق شهداء و مصابى الثورة.

وقال محمد على بشر االقيادى بالجماعة ووزير التنمية المحلية السابق ، إن المجلس العسكرى ينحاز للفريق السيسى كمرشح رئاسى محتمل وليس منحازا للشعب المصرى نفسه.

وأضاف بشر إن الجيش مسئول عن تأمين الباد ونحن حريصون على دور القوات المسلحة، لكن المجلس العسكرى هو المسئول عن أى انفلات أمنى أو عمليات تهريب سلاح للبلاد.